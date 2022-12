Covid Italia | dati Iss | Puglia regione a rischio alto

Adnkronos

Tale scelta sarebbe legata al. Già nel 2009, però, il Papa di allora, Benedetto XVI, aveva anticipato la messa di Mezzanotte alle 22.00. Successivamente, nel 2013, Papa Francesco l'aveva ...in, nuovi dati oggi dal monitoraggio settimanale Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute. Cala l'incidenza a 296 casi su 100mila abitanti, l'indice Rt scende sotto 1 (a 0,98)... Covid Italia, i dati della settimana: cala occupazione terapie intensive ROMA (ITALPRESS) – In calo l’incidenza settimanale del Covid-19 a livello nazionale: 296 ogni 100.000 abitanti (9-15 dicembre) rispetto a 375 ogni 100.000 abitanti (2-8 dicembre). Nel periodo 23 novem ...Il capoluogo lombardo si conferma la città più cara per affitti: per bilocale e trilocale, costi medi a 960 e 1.310 euro.