Covid e influenza | news di oggi Italia | rallentano ricoveri Cina | 2mila nuovi casi

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le autorità cinesi ammettono che ''è impossibile'' tracciare il contagio del coronavirus. E mentre a Pechino si registra un vero e proprio boom didopo la rimozione delle restrizioni introdotte nell'ambito della politica zero-, la Commissione sanitaria nazionale annuncia che nei bollettini quotidiani non verranno più registrati iasintomatici. Pregliasco: "Via tampone in uscita per sintomatici? Rischio troppo alto"