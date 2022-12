Covid e influenza | news | 174 652 positivi e 719 morti negli ultimi 7 giorni LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Scendono i contagi (-21%), ma salgono i decessi, con una variazione di +4,8% rispetto alla precedente rivelazione. I tamponi effettuati sono 1.093.207, con una variazione di -13%, mentre il tasso dità è 16%, con una diminuzione dell'1,6%. "E' evidente che siamo in una fase in cui la pandemia intesa come stato emergenziale è superata. Ma serve attenzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite ain, su Sky TG24