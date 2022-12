Covid e influenza | le news di oggi Casa Bianca prevede una nuova ondata di contagi LIVE

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Launa "dida" e ha annunciato un piano per inviare il kit gratuito per il test a domicilio a milioni di americani. Il coordinatore per la lotta al, Ashish Jha, ha fatto capire alla Cnn che per l'amministrazione Biden l'emergenza non è finita. Intanto in Italiaè atteso il bollettino settimanale

La Casa Bianca prevede una 'nuova ondata di contagi da' e ha annunciato un piano per inviare il kit gratuito per il test a domicilio a milioni di americani. Il coordinatore per la lotta al, Ashish Jha, ha fatto capire alla Cnn che per l'amministrazione Biden l'emergenza non è finita. Intanto in Italia oggi è atteso il bollettino settimanaleLa mossa della Cina di allentare le restrizioniha fatto sperare nella fine delle massicce ... con alcuni analisti allarmati dalla possibilità che la pandemia continui al'economia. ... Influenza australiana, Pregliasco: «Rischio 20.000 morti, no alla cena di Natale». Le differenze con il Covid Con l’influenza quest’anno molto diffusa e in alcuni casi severa ... più fragili - ribadisce il dottor Maroni in conclusione -: vista anche la presenza del Covid, l’appello è dunque a vaccinarsi per ...Riascolta Covid, quarta dose e influenza: il punto della situazione di Obiettivo Salute - Risveglio . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.