Covid Campania | bollettino del 16 dicembre De Luca | ' Vaccinatevi | serve grande prudenza'

Agenzia ANSA

L'appello del governatire Vincenzo De Luca sul doppio vaccino controe influenza. Sono 2.086 i nuovi casi e 6 i decessi registrati nelle ultime 24 ...A ribadirlo il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta ...dal Governo la restituzione di tutti i soldi impegnati dalla Regione in questi due anni e mezzo di, ... Mancano posti letto covid, curata per due giorni in ambulanza - Campania . Il tasso di incidenza risale sopra il 15% Aumentano i nuovi casi giornalieri di covid in Campania così come risale il tasso di incidenza sulla popolazione. In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono ...StampaSono 2086 i nuovi positivi al Covid in Campania a fronte di 12973 tamponi effettuati (di cui 2469 molecolari) con un tasso di incidenza del 15,57 per cento. E’ quanto informa il quotidiano bolle ...