Covid | 174 652 casi e 719 decessi in una settimana

Agenzia Nova

Numeri delin Italia, regione per regione, dal 9 al 15 dicembre 2022: dati da Protezione Civile e ministero della Salute Sono.652 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 9 al 15 dicembre 2022 in ...Scendono invece i nuovi contagi, che negli ultimi sette giorni risultano pari a.652 : un calo del 21% rispetto a quanto registrato nel periodo dal 2 all'8 dicembre, quando il numero risultava ... Covid: 174.652 nuovi positivi nell’ultima settimana, – 21 per cento Negli ultimi 7 giorni (9-15 dicembre) in Italia sono stati registrati 174.652 casi di Covid e 719 decessi con un tasso di positività del 16%. Questi i dati relativi all'ultima settimana resi pubblici ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...