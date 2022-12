Cournooh e Moss | doppio ex sulla strada della Virtus Segafredo Bologna

Leggi su seriea24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tra coloro che domenica, nel match dell’undicesimo turno di Serie A UnipolSai 2022/23 in programma alle ore 19.00 al Palaleonessa A2A, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote allatentando di darle il secondo dispiacere consecutivo in campionato vi saranno anche due giocatori che la realtà delle V Nere l’hanno conosciuta piuttosto bene in passato: Davide David Reginald. Entrambi infatti, in tempi diversi, hanno fatto parte del roster felsineo riuscendo a togliersi con esso anche discrete soddisfazioni. Fra i due,è il primo ad aver difeso i colori bianconeri indossando la canottanella stagione 2009/10, un’annata in cui, viaggiando a 11.3 punti, 4.1 rimbalzi e 2 assist di media in 32 ...