Cotec | Italia e Georgia più vicine con STEM Study Visit to Italy | evento con Nicolais e Kvara

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si terrà lunedì, 19 dicembre 2022, a Napoli l’di chiusura dell’edizione 2022 dito, che ha portato nel capoluogo campano per una full immersion nella digital transformation Davit Danelia e Mariam Maisuradze, due giovani innovatorini. Il programma, promosso dalla Fondazionee da Gita –’s Innovation and Technology Agency in collaborazione con l’Ambasciata d’a Tbilisi, vede Materias, socia di, protagonista nell’attuazione del progetto. Infatti, oltre a finanziare l’iniziativa, ha coinvolto, come fornitori di servizi, Spici per rafforzare l’esperienza degli innovatorini nel campo della ricerca tecnico-scientifica e per consolidare ed ...

Il Denaro

Il programma, promosso dalla Fondazionee da Gita " Georgia's Innovation and Technology Agency in collaborazione con l' Ambasciata d'a Tbilisi , vede Materias , socia di, ...A parlarne in diretta streaming e, in presenza, alle ultime classi dell'Istituto "Aldo Moro" di Passo Corese (provincia di Rieti) sono stati il presidente di, Luigi Nicolais , insieme a ... Cotec, Italia e Georgia più vicine con STEM Study Visit to Italy ... Si terrà lunedì, 19 dicembre 2022, a Napoli l’evento di chiusura dell’edizione 2022 di STEM Study Visit to Italy, che ha portato nel capoluogo campano per una full immersion nella digital transformati ...A parlarne in diretta streaming e, in presenza, alle ultime classi dell'Istituto "Aldo Moro" di Passo Corese (provincia di Rieti) sono stati il presidente di Cotec Italia, Luigi Nicolais, insieme a ...