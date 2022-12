Cosa è successo a Sofia Goggia a St Moritz? Infortunio alla mano | l’esito della radiografia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Mi sono rotta una”. Con queste paroleha spaventato tutto il parterre di Sankt(Svizzera) e gli appassionati in generale che seguivano in tv la discesa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. Sulla pista denominata “Corviglia”, la fuoriclasse bergamasca ha chiuso al secondo posto (provvisorio) la sua prova alle spalle di Elena Curtoni, ma il lato agonistico è passato subito in secondo piano. La medaglia d’oro di PyeongChang 2018, appena tagliato il traguardo a soli 29 centesimi dcompagna di squadra, ha iniziato a gesticolare in maniera inconsueta con la suasinistra, sfilandosi subito il guanto e chiamando a sé allenatori e staff. Poi, quando la telecamera si è avvicinatanostra portacolori si è ...

Le immagini in onda subito dopo la prova spiegano cosa le è successo e oscurano in parte la doppietta azzurra in discesa ...