Cosa c’è intorno al “caso Soumahoro”

Open

Per prendere in giro Oriana, Antonella ne ha fatto l'imitazione indossando un perizoma ,che Edoardo non ha affatto gradito e infatti il volto di Forum ha tuonato: 'Dobbiamo prendere le distanze,...Non è unada poco. C'è il pericolo che le indagini dei magistrati tocchino anche il loro partito. Nessuno, insomma, può escludere che il 'caso' possa andare oltre l'esclusiva socialista. Un modo,... Qatargate, cosa c'è nell'indagine sul Pd Cozzolino. L ...