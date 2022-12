Corriere dello Sport – Juranovic | chi è il croato studiato dalla Roma

(Di venerdì 16 dicembre 2022) 2022-12-16 02:08:02 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: In Qatar ha fermato Vinicius Junior, l’attaccante che il Real Madrid ha blindato con una clausola da un miliardo: una partita perfetta per lettura e movimenti. Ma Josipnon si è fatto ammirare solo contro il Brasile, nei quarti di finale, quando ha sbarrato la strada all’asso di Ancelotti, facendo sempre la scelta giusta davanti alle finte e ai movimenti dell’ex talento del Flamengo. Nel suo ruolo, terzino destro, è una delle novità del Mondiale: attenzione, ordine, anticipo, anche contro il Belgio si era distinto, prima nel confronto con Carrasco e poi di fronte ai dribbling di Eden Hazard. Il Celtic manda messaggi al mercato: la porta è aperta, ma il prezzo non è più di 6,5 milioni. La vetrina del Qatar, ...

Commenta per primo Il Monza dovrà superare la concorrenza del Bologna per l'ex Toro Josip Brekalo . L'attaccante tornato al Wolfsburg, secondo ilSport, piace anche ai rossoblù.In Emilia - Romagna il personale di Tper di Bologna e Ferrara (bus e) si asterrà dal ... Le ragionisciopero Con lo sciopero Cgil e Uil chiedono di aumentare i salari detassando gli ... Corriere dello Sport: "Leao, Milan in allarme: mega offerta del Chelsea" Trama: A "Cinematografo", lappuntamento della notte con il racconto del cinema di Rai Cultura, Mauro Mancini, regista di molti corti di Fondazione Telethon, parlerà della maratona di beneficenza sull ...Mancano soltanto due partite al termine del Mondiale di calcio. La prima, Croazia-Marocco, va in scena al " Khalifa International Stadium " e mette in palio il terzo posto mentre la seconda, ovvero la ...