Convocati per Benevento

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Domani in campo al Vigorito,– CITTADELLA per la 17ª giornata di Serie BKT. Carriero squalificato, in diffida in tre: Branca, Perticone e Tounkara.Oltre a Baldini e Beretta non ci saranno Magrassi (lesione al bicipite femorale destro) e Tounkara (elongazione flessori coscia sinistra), entrambi usciti anzitempo nella gara contro il Bari. 21 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano3 FELICIOLI Gianfilippo5 DEL FABRO Dario 6 VISENTIN Santiago15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro19 CIRIELLO Vincenzo84 CASSANDRO Tommaso CENTROCAMPISTI8 MAZZOCCO Davide16 VITA Alessio23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio72 DANZI Andrea ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko30 LORES VARELA Ignacio90 ASENCIO Raul Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it ...