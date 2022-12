Contributi gratis alle mamme nel 2023 | Meloni premia con forza chi ha figli | pensione quando vuoi

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il tema delle pensioni è un tema caldissimo ma oggi si parla anche molto delle pensioni in relazione alla maternità delle donne. Ma la novità INPS è un forte aiuto. Infatti essere lavoratrice e madre allo stesso tempo è durissimo per le donne italiane. Conciliare il lavoro aie un’impresa veramente ardua ma poi la stangata arriva anche sul fronte delle pensioni. Il fatto è che la donna che lavora non soltanto deve fare i salti mortali per coniugare il proprio lavoro con le esigenze della famiglia e soprattutto deima poi soprattutto deve anche ritrovarsi con unamolto spesso più bassa./ I Love TradingInfatti al momento della nascita deimolte donne scelgono di uscire dal lavoro proprio per ...