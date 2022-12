Conad | nel 2022 il fatturato sale a 18 | 45 miliardi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Nelha registrato uncomplessivo di 18,45di euro, in crescita del +8,5% sul 2021. Le principali evidenze del preconsuntivo, illustrate dall'amministratore delegato Francesco Pugliese e dal direttore generale Francesco Avanzini, mostrano come l'insegna abbia consolidato la propria quota di mercato, superando quota 15%, con una crescita delle vendite a parità di rete del +4,4%. In questo scenario, hanno giocato un ruolo importante la crescita dei concept – come Parafarmacia, Ottico, PetStore e distribuzione carburanti – con un +8,6%, il proseguimento della crescita delle grandi superfici Spazio(+4,7%) e il ritorno in positivo dei canali di prossimità dopo il calo del 2021 (+5,5%). “Questi ultimi anni ci hanno visto correre tanto per crescere e ...