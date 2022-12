Con l’aiuto del cielo | le anticipazioni trama e cast dell’ultima puntata

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Stasera, venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la quarta e ultimadi Condel, la nuova miniserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Eric Massol, proprietario di un cottage sulla strada per Compostela, viene trovato assassinato. I sei escursionisti che hanno dormito al rifugio non hanno nulla a che fare con questa morte a priori. Ma Elli chiede a Clément di accompagnarli ...

Today.it

...però a Rossella e a Riccardo di presentarsi per tempo e'... Intanto Diego convince Lia a chiederea Niko per riuscire a ...confida a Viola qualche particolare in più sul suo rapportoRosa ......però a Rossella e a Riccardo di presentarsi per tempo e'... Intanto Diego convince Lia a chiederea Niko per riuscire a ...confida a Viola qualche particolare in più sul suo rapportoRosa ... Con l'aiuto del cielo, questa sera la quarta puntata: le anticipazioni