Come sta Sofia Goggia dopo l’infortunio? Operazione riuscita “Ho capito subito che qualcosa era rotto”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È destino perche una stagione non debba mai filare liscia e senza alcun tipo di problema fisico. Oggi la bergamasca, splendida seconda nella discesa di St. Moritz vinta dalla connazionale Elena Curtoni, è incappata in un nuovo infortunio, fortunatamente molto meno grave rispetto a quelli del passato recente. COSA È SUCCESSO AL’azzurra è partita con il pettorale n.10 in una gara condizionata da una nevicata abbondante che aveva già spinto gli organizzatori ad abbassare la partenza. La campionessa olimpica del 2018, inoltre, ha dovuto fare i conti anche con la nebbia ed una visibilità oggettivamente complicata. Per questo ha realizzato quasi un miracolo agguantando la seconda piazza a soli 29 centesimi da Elena Curtoni, scesa con il pettorale n.2, quando nevicava meno e la nebbia non aveva ...

In tanti, tra romanisti e fantallenatori, se lo chiedono: maGini Wijnaldum Josè Mourinho ed i tifosi della Roma sperano di riaverlo presto a disposizione dopo il brutto infortunio che gli ha fatto saltare in pratica tutta la prima parte del ...1 In questi giorni Dohaospitando, oltre ai Mondiali 2022, anche alcune sfide tra leggende del pallone che fanno da ... SINISA 11 -mostrato dal numero uno della FIFA Gianni Infantino , la ... Coppa del Mondo 2022/23 - Come sta Goggia Frattura di due metacarpi, si opera per tornare subito La criptovaluta lavorerà con Cetif, Bankitalia e Ivass su una nuova piattaforma digitale dedicata alle fideiussioni.Lo stop alle esportazioni di tecnologia avanzata deciso dagli Stati Uniti nei confronti della Cina, un freno per l'industria hi-tech e dei semiconduttori della potenza asiatica, sarà oggetto di confro ...