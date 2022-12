Colloqui Austin-Sisi Egitto e Usa al lavoro su Iran e sicurezza marittima

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd, ha incontrato il presidente egiziano, Abdel Fattah Al, “per discutere dell’impegno degli Stati Uniti a far progredire il partenariato per lae per uno scambio di opinioni sulle sfide globali allacollettiva e all’ordine internazionale rule-based”, scrive il Pentagono in una nota del portavoce.era a Washington per partecipare all’incontro organizzato dalla Casa Bianca con diverse dozzine di leader africani. Summit attraverso cui gli Stati Uniti intendono rilanciare una nuovo interessamento e una nuova proiezione nel continente. L’è stato l’unico appuntamento africano tenuto da Biden finora, in occasione della Cop di Sharm El Sheikh, mentre il presidente ha promesso un viaggio in Africa nel ...

epochtimes.it

E poicontinui con i vertici e riunioni ristrette per approfondire in tempo reale le ...il titolare della Difesa nel corso del colloquio telefonico con il suo omologo americano Lloyd. E ......opposizione' all'avvio di una nuova operazione militare di Ankara in Siria.'Il segretarioha ... la ripresa deia porte chiuse tra i capi dell'intelligence di Turchia e Siria è comunque ... Gli Usa in sostegno all’Australia in ottica anti-cinese Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Toyota è contraria all'idea di un secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship negli Stati Uniti, dopo che Penske ha cominciato a spingere per inserire Indianapolis nel calendario.