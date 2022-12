Colla Zio | la band milanese in finale a Sanremo Giovani con il brano “Asfalto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) IZio si presentano alladicon il: laè tra i quattro vincitori di Area, le cui selezioni si sono chiuse domenica 27 dicembre davanti alla Commissione Musicale Rai.Zio il collettivoin, in uscita per Woodworm/Virgin Music LAS è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. È una danza liberatoria: cantare e ballare come un modo possibile per affrontare la vita, per celebrare quello che si ha, per attraversare i problemi, senza volerli spegnere, ma anzi accendendoli. La musica come unica via, come mezzo attraverso ...