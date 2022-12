Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2022-2023 | Lisa Vittozzi terza a -54 da Julia Simon

(Di venerdì 16 dicembre 2022)DELGENERALE 1FRA 336 2 HERRMANN-WICK Denise GER 3003ITA 282 4 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 268 5 PEON Linn SWE 264 6 OEBERG Elvira U25 SWE 255 7 DAVIDOVA Marketa CZE 251 8 OEBERG Hanna SWE 239 9 HAUSERTheresa AUT 21110 WIERER Dorothea ITA 202 11 MAGNUSSON Anna SWE 182 12 VOIGT Vanessa GER 163 13 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 141 14 EDER Mari FIN 139 15 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 139 16 WEIDEL Anna GER 132 17 SCHNEIDER Sophia GER 130 18 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 125 19 LUNDER Emma CAN 116 20 JEANMONNOT Lou U25 FRA 112 21 GASPARIN ESUI 104 22 CHEVALIER Chloe FRA 101 23 GASPARIN Aita SUI 101 24 COLOMBO Caroline FRA ...

OA Sport

Nella stagione 2014 - 2015 la Sampdoria insi mantiene in zona Champions per buona parte ... vincendo per 2 - 0 il terzo turno preliminare diItalia a San Siro contro il Perugia. Il 25 ...Nella stagione 2014 - 2015 la Sampdoria insi mantiene in zona Champions per buona parte ... vincendo per 2 - 0 il terzo turno preliminare diItalia a San Siro contro il Perugia. Il 25 ... LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2022 in DIRETTA: Elena Curtoni vicina alla vittoria. 2a Goggia con infortunio: "Mi sono rotta una mano" Infantino non fornisce ulteriori dettagli mentre sul resto dice: “Ci sarà anche la Coppa del Mondo per club femminile e un Mondiale di futsal femminile. Quando si tratta del calendario delle partite ...Aveva 53 anni. Dal luglio 2019 lottava contro la leucemia. La famiglia: «Resterà sempre con noi, vivo con tutto l'amore che ci ha regalato» ...