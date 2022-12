Ciccio Graziani | «Solo il Napoli può rimettere in gioco le sue inseguitrici»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Avvenire intervista, ex campione del mondo con l’Italia nel 1982. Gli viene chiesto un parere sulle telecronache Rai del Mondiale in Qatar. «Le telecronache le ho trovate ben gestite, da Rai, con qualcosa che potevano fare meglio, ma è un giudizio personale, da opinionista appunto. Non ho apprezzato affatto invece il talk serale, Il Circolo dei Mondiali, l’ho trovato poco centrato. Sono un grande amico di Yuri Chechi, ma è come se dicessero a me di parlare di Olimpiadi, gli risponderei «no grazie, non è il mio ramo». Anche Sara Simeoni, atleta leggendaria come Yuri, donna spiritosa e intelligente, ma messa lì al bancone mi è sembrata davvero in fuori. Se devi parlare di un Mondiale, allora devi avere ospite fisso Marcello Lippi, Fabio Capello, uomini che sanno e che hanno vissuto di ...