Chiara Amirante | Vittime | carnefici e la macchina del fango | il caso Ouellet

Vatican News - Italiano

di, Nuovi Orizzonti Sabato 13 agosto: leggo i titoli dei giornali riguardo al caso Ouellet: 'Ricorso in giudizio per diffamazione del Card Ouellet'. Tiro un respiro di sollievo. Voglio ...... la Spiritherapy, il cammino di conoscenza di se' e guarigione del cuore ideato dalla fondatrice del presidente di Nuovi Orizzonti,, e le attivita' di servizio, in particolare a ... L’albero di Falcone rinasce anche nella “Cittadella Cielo” di Chiara ... Milano, 5 dic. (askanews) - "Oggi vogliamo ricordare un grandissimo uomo, Giovanni Falcone, che senza nessun compromesso ha saputo spendere tutta la vita per una causa importante. Ma non possiamo limi ...Il 5 dicembre, nella Comunità Cielo, sede centrale di Nuovi Orizzonti, al termine di un’iniziativa di sensibilizzazione sulla legalità per i giovani delle scuole, è stata piantata la talea del ficus c ...