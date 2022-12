Chi ha vinto Sanremo Giovani 2022? Titoli canzoni dei Big del Festival 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nella serata di, andata in onda in diretta sul primo canale della Tv di Stato venerdì 16 dicembre, sono stati annunciati i sei cantanti che si aggiungeranno al cast deldiin onda il 7 febbraio. Come lo scorso anno, è entrata in gioco la Commissione musicale per valutare i brani di Colla Zio, Fiat 131, Gianmaria, Giuse The Lizia, Maninni, Mida, Noor, Olly, Romeo & Drill, Sethu, Shari e Will. Otto di loro erano stati scelti dallo stesso Amadeus, Leonardo De Amicis, Federica Lentini e Massimo Martelli, mentre gli altri quattro direttamente da Area. La finale è stata aperta in maniera insolita da quella pensata. Amadeus ha deciso di dedicare la puntata a Sinisa Mihajlovic morto oggi: "Non era questo l'inizio della ...