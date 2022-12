Chi era Sinisa Mihajlovic | la lettera ai tifosi del Bologna

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si può ricordare un uomo comein tanti modi. Ma le parole migliori sono le sue, quelle che ha scritto in unaaidel, pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, subito dopo l’esonero, a settembre scorso. “Mi è capitato spesso di salutare, giocatori, società, città, per dire addio o arrivederci. Fa parte della carriera di un calciatore e di un allenatore andare via prima o poi. I cicli sportivi nascono, si sviluppano, regalano soddisfazioni, a volte delusioni e poi inevitabilmente finiscono. Nulla è eterno. Ma stavolta il sapore che mi lascia il mio voltarmi indietro un’ultima volta è più triste. Perché non saluto solo una tifoseria che mi ha voluto bene e appoggiato in questi tre anni e mezzo ricchi di calcio e di vita, di ...