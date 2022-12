Che orrore la Fifa e il suo “miglior Mondiale” di sempre

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Alla fine hanno ragione loro. Loro come Potere, in questo caso non una cosa astratta, letteraria, pasoliniana, ma, per dirla con l’allenatore Ranieri, “con sopra nome e cognome”: quello di Gianni Infantino, boss della. Se lui dice che questo in Qatar “è stato ildi”, tu puoi anche opporgli le tue deduzioni patetiche, i settemila morti nei cantieri, i cinque miliardi di corrutte, i diritti umani calpestati, perfino lo scandalo osceno Qatar-Ue: non otterrai niente, perché la tua parola teoricamente vale quanto la sua ma la sua, in quanto Potere, vale molto di più. Offusca la tua, la cancella. I diritti umani? No, lui pensa ai tifosi. Gli operai ammazzati di fatica a tirar su gli stadi? Eh, quante storie, “bisogna essere precisi coi numeri”. Voi potete anche contarli tutti, ma se io dico che ...