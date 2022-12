“Che imbarazzo” GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi e Oriana | finisce malissimo | “È vergognoso”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Attimi di fortenella casa del GF Vip 7. Tutto merito di, una delle sorprese di questo reality. La prova settimanale per i ragazzi è il famoso “imitaVip”. Si tratta di un gioco che consiste nel mascherarsi da un altro gippone nella casa ed essere più o meno credibili. Antonino e George hanno letto il comunicato della produzione e il primo a iniziare è stato proprio lo stesso Antonino. L’ex di Belen ha imitato Giale, facendo sorridere tutti. Poco dopo, arrivato il momento di, le cose sono cambiate. Il momento di ironia si è trasformato in. Il motivo? L’ex schermitrice ha imitatoMarzoli.era convinta di essere super simpatica, ma in realtà agli occhi e le orecchie di tutti ...

ilGiornale.it

... Gli uomini e il sesso: "Stasera non me la sento" non è più un cliché femminile Sui social si parla di educazione sessuale, senzaEd è per questosono nati sui social molte pagine ...... così la Impacciatore ha fatto scrivere sulla torta ' White at Heart ', un gioco di paroleunita alla presenza delle due bandiere ha creato qualche equivoco e una situazione di generale... Che imbarazzo per Schlein, ciaone a Travaglio e il Qatar: quindi ... Diventa virale il video della giocatrice di poker Sashimi che durante il torneo in streaming Max Pain Monday imbarazza gli avversari.Ascolta il podcast del Fatto di domani IL QATAR-GATE SI SPOSTA SUL MAROCCO. IL PARLAMENTO UE VOTA CONTRO DOHA MA “SALVA” RABAT. La procura di Atene ha aperto un’indagine penale sull’ex vicepresidente ...