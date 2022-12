Champions | Juventus Women-Zurigo 5-0 | valanga Girelli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nella penultima giornata dei gironi di, lepasseggiano senza faticare, rifilando un pokerissimo allo. In un “Allianz Stadium” imbiancato dalla neve, che ritarda l’inizio della partita di 45 minuti, le bianconere ritrovano il successo in Europa, rimpinguando anche la propria casella dei gol fatti. Mattatrice assoluta Cristiana, autrice di ben 4 reti, di cui due dal dischetto. A segno, dopo la doppietta contro la Roma, anche Beerensteyn, dominatrice assoluta, frenata purtroppo da un brutto infortunio nel finale. La quinta sconfitta consecutiva conferma invece la fragilità delle svizzere, sempre più relegate all’ultimo posto con 0 punti e con numeri impietosi dal punto di vista difensivo. Andiamo allora a ripercorrere questo esuberante successo delle ...

UEFA.com

21:25 Dominio totale dellaWomen che batte 5 - 0 lo Zurigo e rimane in corsa per la qualificazione ai quarti di finale della UEFA Women'sLeague! Prestazione eccezionale di ...Sul pallone è sempre lei, Girelli, che porta a quattro le sue marcature e a cinque quella della. La compagine di Montemurro continua ad attaccare: Beerensteyn, Cantore e Bonansea vanno ... Quinta giornata Women's Champions League: Juventus, Bayern e Barcelona a valanga, il Lyon batte l'Arsenal CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE - La Juventus batte lo Zurigo con un netto 5-0 e continua a sognare la qualificazione ai quarti di finale. A Torino, la mattatrice as ...La partita Juventus Women - Zurigo di Giovedì 15 dicembre 2022 in diretta: netto successo della bianconere che aspetta il risultato di Arsenal - Lione per avvicinarsi al secondo posto ...