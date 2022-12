Ceccon è oro mondiale nei 100 misti in vasca corta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Uno strepitoso Thomassi prende di forza la medaglia d’oro nei 100maschili ai Mondiali di nuoto indi Melbourne. L’azzurro parte fortissimo nelle due frazioni a farfalla e dorso e poi tiene botta nella rana, prima di scatenarsi di nuovo con lo stile libero: 50?97 alla fine il tempo che vale il titolo iridato. Sul podio anche due canadesi. Secondo Javier Acevedo, argento in 51?05; bronzo per Finlay Knox (51?10). Il veneto delle Fiamme Oro ha poi festeggiato la vittoria ai microfoni di RaiSport: “L’oro non me l’aspettavo ma mi sentivo molto bene in acqua. Alla fine ero cotto, però ho visto che ero avanti a rana e mi sono detto: sai che c’è, può essere che la vinco”. “Sono contento di essere andato sotto i 51?, anche se a due centesimi dal record italiano di ...

