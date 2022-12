Caso D’Onofrio | il legale di Trentalange | “Non ci sono fatti omissivi commessi dal mio assistito”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Ha detto quello che doveva dire, non cida. Soddis? La verità porta sempre soddisfazione. Lui ha detto la verità”. Queste le parole dell’avvocato Paolo Gallinelli,del presidente dell’AIA, Alfredo, al termine dell’audizione con il procuratore federale Giuseppe Chinè sul, durata circa 50 minuti. da: “Non posso parlare, c’è un’indagine in corso” ha chiosato il presidente. SportFace.

Il presidente dell'Aia aveva richiesto di essere ascoltato dal procuratore Figc, Giuseppe Chinè, per riferire in merito al caso, dopo l'avviso di conclusione delle indagini. Domani Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, verrà sentito dal procuratore Figc Giuseppe Chinè, in vista del consiglio federale della prossima settimana, in cui si discuterà del Caso D'Onofrio.