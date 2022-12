Caro bollette e Covid | le conseguenze sugli studenti | uno su due fa lezione al freddo

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Soltanto uno studente su quattro sostiene di non provare disagi in classe dovuti al: è il risultato di un sondaggio del portale specializzato skuola.net che ha chiesto a un campione di 5mila alunni delle superiori un giudizio sulla temperatura percepita all’interno della propria scuola, ora che le temperature si sono abbassate rapidamente in tutta Italia e l’esigenza di combattere ilnegli istituti impone frequenti ricambi d’aria. Quasi la metà degli intervistati, il 44%, sostiene di averein aula, mentre il 31% lamenta solo qualche disagio. In parte influisce anche il-energia riconducibile alla guerra in Ucraina: un quarto degliha spiegato che i termosifoni vengono accesi di meno per limitare i consumi, la stessa percentuale di chi fa notare come il tenere aperte le ...