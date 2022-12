Entilocali-online

Suideicontinuano a riversarsi gli effetti dei ribassi deiconsigliati registrati a inizio settimana. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'...Danilo Loria - - > Battuta d'arresto, dopo quattro rialzi consecutivi, per le quotazioni dei prodotti raffinati. In lieve calo il Brent a 81 dollari. Suideialla pompa continuano a riversarsi gli effetti dei ribassi deiconsigliati registrati a inizio settimana. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori ... Carburanti, prezzi benzina e diesel ancora in calo oggi Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 1 ...Oggi i prezzi del petrolio sono scesi di circa il 2%, poiché i trader sono preoccupati per le prospettive della domanda di carburante a causa di un dollaro più forte e di ulteriori aumenti dei tassi ...