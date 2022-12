(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sono stati 110 idiritrovati in un’abitazione di via Conte Verde, a, per cui quest’oggi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e carabinieri. Obiettivo, quello di coordinare le operazioni di evacuazione dell'area e dei, ovvero quelli presenti nel raggio di 200 metri dal luogo in cui è stato rinvenuto l'esplosivo.

Campobasso, oltre 100 chili di dinamite in casa: evacuati i palazzi limitrofi Il materiale esplosivo è stato rinvenuto in un'abitazione di via Conte Verde. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona