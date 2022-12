Calendario Sport Invernali oggi | orari venerdì 16 dicembre | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di venerdì 16 dicembre 2022)16ci aspetta una ricca giornata di. Da non perdere il superG maschile in Val Garden e la discesa libera femminile a St. Moritz. Da seguire con grande attenzione la sprint femminile di biathlon ad Annecy. Imperdibile lo snowboardcross a Cervinia, ci sarà da divertirsi anche con la combinata nordica per entrambi i sessi a Ramsau. LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLIDIA completare il menu anche le moguls ad Alpe d’Huez, freestyle e snowboard a Copper Mountain, skeleton e slittino. Di seguito ilcompleto degli16), il...

OA Sport

04.30 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) - Prima giornata ad Almaty (diretta streaming sul canale YouTube dell'ISU) 08.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) - Gundersen femminile a Ramsau, HS 98 (diretta ...OAvi proporrà, come sempre, le DIRETTE LIVE scritte di entrambe le prove per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino 2022 - 2023. PROGRAMMA COPPA ... Calendario Sport Invernali oggi: orari 16 dicembre, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...I cocktail sono il fil rouge che guida alla scoperta del centro e delle vette di Cortina d’Ampezzo: la località raccoglie il testimone da Firenze e Venezia e ospita a sua volta il format ideato dalla ...