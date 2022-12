Calendario Sport Invernali oggi | orari 16 dicembre | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di venerdì 16 dicembre 2022)venerdì 16ci aspetta una ricca giornata di. Da non perdere il superG maschile in Val Garden e la discesa libera femminile a St. Moritz. Da seguire con grande attenzione la sprint femminile di biathlon ad Annecy. Imperdibile lo snowboardcross a Cervinia, ci sarà da divertirsi anche con la combinata nordica per entrambi i sessi a Ramsau. A completare il menu anche le moguls ad Alpe d’Huez, freestyle e snowboard a Copper Mountain, skeleton e slittino. Di seguito ilcompleto degli(venerdì 16), ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv e...

