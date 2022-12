Calendario sci alpino oggi | orari 16 dicembre | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si annuncia una grande giornata per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Sono in, infatti, due gare assolutamente da non perdere su due piste iconiche. Si inizierà con il comparto femminile impegnato nella prima discesa di Sankt Moritz (Svizzera) quindi toccherà agli uomini nel superG della Val Gardena. Una grande giornata, quindi, con la discesa femminile che aprirà le danze alle ore 10.30 con la nostra Sofia Ga a caccia dell’ennesimo successo della sua carriera, sfidando soprattutto la padrona di casa numero uno, Lara Gut-Behrami, ma non solo. Alle ore 11.45 ci si trasferirà in Val Gardena per la secondadel, ovvero il superG, prima della discesa di domani che chiuderà il lungo trittico gardenese. Dopo la vittoria di ieri di Vincent Kriechmayr arriverà il bis per ...