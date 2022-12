Calendario di Avvento 2022 | Ecco la Parola da scoprire oggi 16 dicembre

Gametimers

Anche quest'anno, Lully vuole aprire ildell'! Insieme vivremo l'attesa di Gesù Bambino: l'Emmanuele, il Dio con noi!! Ogni giorno per 24 giorni in compagnia di amici sorprendenti!! E anche il giorno di Natale l'...... nelle città svizzere si respira un'aria di festa durante tutto l'. La sera si passeggia, ci ... LOSANNA Dal 17 novembre al 31 dicembre 2022: unricco e diversificato di eventi irrompe ... Offerte GameStop: È arrivato il Calendario dell’Avvento 2022. Ecco le migliori offerte del 14 dicembre Approfittiamo di questo tempo straordinario che la Chiesa ci offre, per prendere confidenza con la Parola di Dio. Scopriamo attraverso di essa, cosa ci vuole dire oggi il Signore.The Last of Us Parte 2 a 4.98 euro, sconti su Ratchet & Clank Rift Apart e Marvel's Spider-Man Miles Morales in offerta da GameStop il 16 dicembre.