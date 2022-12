Calciomercato Napoli | gli emiri pazzi di Kvaratskhelia | la notizia dall’Inghilterra

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una delle sorprese più importanti di questo inizio di stagione nel panorama calcistico internazionale, è senza dubbio l’esterno offensivo delKhvicha. Giunto in quel dicon l’arduo compito di sostituire il partente Insigne, il georgiano si è sin da subito integrato perfettamente nell’ambientee nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Ha impreziosito questo suo inizio di avventura in terra partenopea con tantissime giocate d’alta classe e con diversi gol e assist davvero importanti e di altissimo livello tecnico.Assaltoper Kvara: il club Ovviamente, considerando questo inizio particolarmente entusiasmante, molti club importanti hanno iniziato a seguirlo con maggiore ...

A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex attaccante del German Denis, rilasciando alcune dichiarazioni. Calciomercato Napoli, addio Sirigu: novità assoluta su Contini La Juventus è destinata a cambiare volto da qui a sei mesi. Cherubini è pronto a piazzare già alcuni colpi a gennaio, ma il grosso verrà fatto a giugno quando molti protagonisti saluteranno. Napoli, tifosi in festa: c'è già l'annuncio sul doppio rinforzo per gennaio. Sorride anche Spalletti, due rinforzi per lo Scudetto ...