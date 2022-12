Calcio | Mondiali 2022 | Francia | esclusi focolai di covid in vista della finale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Indeididi Qatar, la, che affronterà l’Argentina, nel tentativo di vincere il suo secondo titolo iridato consecutivo, ha reso noto che all’internosquadra transalpina non esistonodi. Lo staff medico dei Bleus, che ha dovuto fare i conti con le indisponibilità di Dayot Upamecano, Kingsley Coman e Adrien Rabiot per la “febbre del cammello”, ha reso noto – come riporta RMC Sport – che per l’ultimo atto del Mondiale il ct Didier Deschamps dovrebbe avere a disposizione l’intero roster. Il motivo di questa febbre sarebbe da addebitare all’eccessiva esposizione all’aria condizionata all’interno di alberghi e spogliatoi di molti dei convocati. I campioni in ...

Dalla Thailandia arriva la previsione della finale del Mondiale tra Argentina e Francia . E ancora una volta sono gli animali a fare gli indovini, in questo caso due lontre . Al Sea Life Aquarium di ...Venerdì di attesa in Qatar in vista delle due gare che chiuderanno il mondiale. Domani finale per il terzo equarto posto tra Croazia e Marocco. Domenica finalissima tra Francia e Argentina Mondiali calcio, quali squadre hanno vinto di più nella storia. FOTO Le numerose dispute che si sono verificate all’interno del rettangolo verde ora si spostano fuori, in altre sedi. Sei qui: Home » Calcio Internazionale » Mondiali, il Marocco non ci sta: presentato un ...Si tratta di una malattia provocata dal virus Mers-CoV, una vecchia conoscenza che non ha mai raggiunto una scala pandemica. I precedenti avvisi di alcune autorità internazionali stanno ora creando un ...