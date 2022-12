Calcio | Mondiali 2022 Al Jassim designato da Collina per Croazia-Marocco

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Già decise le squadre arbitrali che arbitreranno le due finali. Se Argentina-Francia, finale per la Coppa del Mondo, sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak. Per la finale per il terzo e quarto posto tra, Pierluigiha optato per il qatariota Abdulrahman Al, alla seconda direzione in questo Campionato del Mondo dopo la partita della prima giornata del Girone B tra Stati Uniti e Galles. Alsarà coadiuvato da una squadra di guardalinee qatarioti: Taleb Al Marri e Sooud Ahmed Almaqaleh mentre il quarto ufficiale di gara sarà il brasiliano Raphael Claus. Al VAR ci sarà Julio Bascunan (Cile) coadiuvato da Pol Van Boekel (Olanda) con Bruno Pires al fuorigioco mentre il supporto VAR sarà Armando Villarreal. Il direttore di gara ha esperienza internazionale nel ...

