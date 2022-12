Calcio | legale Trentalange | ' non ci sono fatti omissivi | ha detto verità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Haquello che doveva dire, non cicommessi da. Soddis? Laporta sempre soddisfazione. Lui hala". Lo hal'avvocato Paolo Gallinelli, uno dei legali del presidente dell'Aia, Alfredo, insieme a Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti, dopo l'audizione con il procuratore federale Giuseppe Chinè sul caso D'Onofrio, che è durata circa 50 minuti. Il numero uno degli arbitri si è limitato a dire: "Non posso parlare, c'è un'indagine in corso".