Calcio | dal 2025 il Mondiale per club a 32 squadre e ogni quattro anni

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Cambia ancora una volta il formato delper. A partire dal, la manifestazione organizzata dalla FIFA, vedrà protagoniste ben 32, con un format simile a quello della Coppa del Mondo per nazioni. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente GiInfantino durante una conferenza stampa tenutasi in Qatar. La competizione verrà lanciata a giugnoe si svolgerà. In realtà si tratta di un format che sarebbe dovuto già partire nel 2021 in Cina con 24, se non ci fosse stato poi il Covid a rinviare il tutto. Si tratta solamente di una delle novità nel quadro delle finestre internazionali. Ad esempio le due finestre di settembre e ottobre dedicate alle nazionali ...

L'Indro

Così in Portogallo, fra suggestione e disincanto, tanti tifosi - delusoMondiale - sperano che ... Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 16 dicembre - 12:55Nessuno mette bene la squadra in campo come lui", il giudizio dell'ex numero dieci sul Napoli impostatotecnico toscano che sta mostrando il migliorin campionato fino alla sosta imposta ... Borja Valero: 'per un altro calcio' dal Real Madrid al Lebowski — L ... TORINO - Le voci su improbabili progetti di delisting della Juve evocano una mossa che sarebbe molto sensata in teoria, assai difficile nella pratica. La borsa non si addice alle società di calcio: lo ...Nasce una nuova pista di pattinaggio a Milano nel periodo natalizio: nel cuore del quartiere San Siro, il 17 dicembre sarà inaugurata la pista sul ghiaccio in piazzale Selinunte gestita come iniziativ ...