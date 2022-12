Cadiz-Roma oggi in tv | orario e diretta streaming amichevole 2022

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il programma con l’e ladiinvernale. Dopo le prime uscite giapponesi, prosegue il ritiro della squadra giallorossa, che è volata in Portogallo in vista della ripresa della stagione. Appuntamento questa sera, venerdì 16 dicembre, alle ore 20:00. La partita sarà trasmessa intv e in esclusiva da DAZN. SEGUI LATESTUALE SportFace.

90min IT

Come riporta 'Andalucia Informacion', infatti, a dicembre è previsto un match tra lae il. Secondo il portale spagnolo sarebbe vicina la chiusura dell'accordo tra i club, con la data che ......00 Novara - Chieri 0 - 3 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Piacenza - Perugia 1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Atalanta - Inter 2 - 3 15:00 Verona - Spezia 1 - 2 15:00 Monza - Salernitana 3 - 0 15:00- ... Roma-Cadice: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni Inizia l'ultima parte di preparazione della squadra giallorossa in vista della ripresa del 4 gennaio. Mourinho e i suoi volano in Algarve: domani la sfida al Cadiz ...Cadiz, Casa Pia e RKC Waalwijk: sono questi i tre avversari che la squadra di Mourinho affronterà nella settimana di ritiro nel sud del Portogallo.