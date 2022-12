Buona fattura. Il Natale da incubo delle partite Iva

Italia Oggi

La maggior parte di queste non ha colto l'opportunità offerta dall'obbligo di e -di ... Unafetta degli intervistati, dunque, utilizza ancora modalità pressoché antiquate e lontane dalla ...... che hanno svolto lavori mediante lo sconto insenza poter poi recuperare gli importi. Ad ...prevista l'esclusione dalla responsabilità per i soggetti che hanno acquistato i crediti in... E-fatture compilate a mano - ItaliaOggi.it Dicembre non è solo tempo di regali ma anche di saldi e acconti col fisco. Vi racconto le disavventure di fine anno di un povero (e onesto) contribuente ...Il regime probatorio muta a seconda che si tratti di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Nel primo caso, la fattura ...