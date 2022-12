Bullismo a Gragnano | arrestati 5 minorenni | due sono già indagati per la morte di Alessandro | 13 anni | precipitato dal tetto di casa sua

ilmattino.it

Un ragazzo di 14 anni di Gragnano, in provincia di Napoli, è stato vittima negli ultimi tre anni di una serie di atti di bullismo di fronte ai quali avrebbe anche manifestato la volontà di togliersi la vita. Lo rendono noto i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno denunciato cinque minorenni, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, per atti persecutori in concorso. Gragnano, presi 5 bulli minorenni: 2 sono già indagati per la morte di Alessandro