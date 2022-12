Calciomercato.com

Inter - Napoli Sarà un bel test per capire cosa ha significato davvero questa sostaper ... mentre l'Inter ne ha avuti parecchi apparsi in difficoltà comee gli altri. Il Napoli può ...Entrambe, infatti, vantano due titolie la vincente potrà staccare l'altra nella ... Insomma, Regraoui non gli chiedeva i miracoli come Dalic aveva chiesto al povero. Il problema del ... Brozovic, Mondiali finiti: salta la finalina, ecco quando lo riavrà l'Inter Tengono banco gli infortunati in casa Inter. Sospiro di sollievo per Brozovic, ancora impegnato nel Mondiale con la Croazia.ZERO RISCHI – Salvo ribaltoni Marcelo Brozovic salterà la finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali, che la Croazia giocherà domani (sabato) alle ore 16 contro il Marocco. Per Brozovic, una volt ...