Braibanti Gea ETS | Lettera aperta al Ministro dell’Ambiente Italiano Pichetto Fratin per salvare la biodiversità

Leggi su fmag

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roberto, Biodiversity manager European Institute for Innovation and Sustainability e Presidente Gea ETS affida alle pagine di F-Mag unaal, per lo spostamento della gestione della protezione della fauna selvatica dal Ministeroal Ministero dell’Agricoltura. “Gentile, ci sono sempre più evidenze che ci dicono che per invertire la perdita didovremmo proteggere almeno il 30% degli oceani e il 50% delle terre. Non solo riducendo le nostre attività ma ripristinando ecosistemi. Sarebbe il più grande patto nella storia dell’umanità auspicabile immediatamente da parte di tutti gli Stati e ...