Bracciano | sottrae 20mila euro a un’anziana attraverso diverse truffe telefoniche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) I fatti di, ci fanno capire quanto sia importante monitorare i nostri anziani e soprattutto tutelarli dalle. In questo caso particolare,della cittadina è stata truffata telefonicamente da un giovane, che in più occasioni le ha sottratto una cifra vicina ai. Il giovane aveva studiato l’anziana donna, tanto da sapere addirittura i nipoti più prossimi: un cavallo che gli ha permesso di farsi bonificare dalla signora migliaia di, oltre a farsi consegnare dati sensibili come il bancomat e il proprio pin. La truffa telefonica all’anziana di: sottrattiNel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del ...