Tiscali Notizie

Giardini è una azienda del distretto calzaturiero marchigiano e ha una particolarità: non ha mai delocalizzato la produzione, per difendere il suo made in Italy.... l'8 dicembre, impegnati in Il mistero del cane. L'11 dicembre il duo comico Davide Dal Fiume ... Piccolo dialogo fra la Natura e un'attrice curiosa, di e con Meridel Teatro Rebis . ... Bracalente (Nero Giardini): 'Produrre in Italia nostra forza' Roma, 16 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Il made in Italy è il terzo brand menzionato al mondo e vale 100 miliardi di dollari l’anno. Un marchio che significa qualità e ingegno ma che ha alle spalle impr ...