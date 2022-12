Botto fragoroso per il maxi-acquario tedesco | i motivi dell' esplosione | GUARDA

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si indaga sulle cause'enormeAqua Dom di Berlino, che all'alba di venerdì ha provocato due feriti. L'attrazione che si trova all'interno'Hotel Radisson Blue compare in molti video pubblicati dai turisti sui social. Secondo la polizia locale non ci sono indicazioni che l'possa essere il risultato di un attentato. Tra le ipotesi circolate c'è quella secondo cui le temperature gelide, arrivate a -10 gradi nella nottea capitalea Germania, abbiano potuto causare una crepa nel serbatoio, poi ceduto sotto il peso'acqua.

Basketinside

In realtà stanno solo allestendo la scena perché il, tra i due, sia il piùpossibile... e fanno pure intendere di non essersene resi conto. Autore Gino Tarocci Categoria PoliticaUnche allle 3.45 di questa notte ha svegliato di soprassalto decine di persone della zona. Una volta fatta saltare la cassaforte, i ladri sono riusciti a scappare via prima dell'... UFFICIALE - Nik Raivio resta in Italia, firma con Allianz San Severo Un botto fragoroso e inatteso, l’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo è lieta di comunicare l’avvenuto accordo con Nik Raivio.La ricostruzione storica delle torri di avvistamento fortificate Elicina e Tauriello costruite nel Decennio Francese (1806-1815) ...