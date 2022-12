Borsa | Wall Street apre negativa | Dj - 1 | 19% | Nasdaq - 0 | 70%

Borsa Italiana

Street apre negativa. Il Dow Jones perde l'1,19% a 33.038,00 punti, il Nasdaq lascia lo 0,70% a 11.376,25 punti mentre lo S&P 500 registra un - 1,14% a 3.882,50 punti. . 16 dicembre 2022Per esempio, scrive ilStreet Journal, molte delle immagini diffuse sui media dai campi di battaglia in Ucraina sono fornite da Maxar. La societa', le cui origini risalgono al 1957, ha 90 ... Vendite a Wall Street. Nessun pivot da banche centrali Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde l'1,19% a 33.038,00 punti, il Nasdaq lascia lo 0,70% a 11.376,25 punti mentre lo S&P 500 registra un -1,14% a 3.882,50 punti. (ANSA). (ANSA) ...Bilancio settimana per Ftse Mib a circa -2,7% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - I venti di recessione, che soffiano sempre piu' forti sull'Europa, coinvolgono i listini azionari che, d ...