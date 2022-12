(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le Borse europee proseguono in calo, in vista dell'avvio didove i future sono in calo. I mercati temono una recessione economica peggiore delle attese, dopo i rialzi dei tassi d'interesse ...

Agenzia ANSA

...8% in scia a Wall Street Borse asiatiche sulla scia di Wall Street e dell', con generali ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi ...Le Borse europee proseguono in calo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati temono una recessione economica peggiore delle attese, dopo i rialzi dei tassi d'interesse ... Borsa: Europa negativa attende Wall Street, Milano -0,3% - Economia Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Borsa di Milano oggi 16 dicembre: il Ftse Mib scambia in ribasso, in seguito alle nuove decisioni della Bce. Lo spread supera i 210 punti base e schizza il rendimento Btp decennale.